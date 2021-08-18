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طلاب الدبلومات الفنية يؤدون خامس أيام امتحانات الدور الثاني

04:04 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
طلاب الدبلومات الفنية يؤدون خامس أيام امتحانات الدور الثاني

طلاب الدبلومات الفنية

كتب - أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه أدى 52509 طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في خامس أيام الامتحانات، داخل (436) لجنة وذلك في عدد (95) مادة امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.

وأضاف أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وقال الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام الامتحان، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلق أي ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.

طلاب الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية امتحانات الدور الثاني وزارة التربية والتعليم

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