الأرصاد: كتلة هوائية تؤثر على طقس الأحد في جميع الأنحاء

(مصراوي):​

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كتلة هوائية معتدلة تؤثر غدًا على شمال البلاد، وتؤدي لانخفاض درجات الحرارة، على معظم الأنحاء، مضيفة أن الرياح تنشط على شمال وجنوب الصعيد لتكسر حدة الإحساس بدرجة الحرارة هناك.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، أنه بداية من الغد تبدأ درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيًا حتى نهاية الأسبوع.



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