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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بالتجديد للمهندس يحيى زكى رئيسا للهيئة الاقتصادية للقناة

04:28 م السبت 14 أغسطس 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بالتجديد للمهندس يحيى زكى رئيسا للهيئة الاقتصادية للقناة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2021.

ونص القرار في مادته الأولى: مد خدمة المهندس يحيى زكي رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام اعتباراً من 12 أغسطس 2021.

جدير بالذكر، أن هذا التجديد، هو الثالث للمهندس يحيى زكي رئيسا للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، منذ قرار تعيينه في هذا المنصب.

عبد الفتاح السيسي الهيئة الاقتصادية للقناة السيسي يحيى زكى

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