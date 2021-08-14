الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بالتجديد للمهندس يحيى زكى رئيسا للهيئة الاقتصادية للقناة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2021.

ونص القرار في مادته الأولى: مد خدمة المهندس يحيى زكي رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام اعتباراً من 12 أغسطس 2021.

جدير بالذكر، أن هذا التجديد، هو الثالث للمهندس يحيى زكي رئيسا للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، منذ قرار تعيينه في هذا المنصب.