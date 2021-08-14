السيسي يوجه بعدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية إلا بعد الانتهاء من 30% منها

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة عدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية للمواطنين إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% منها.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية الجديدة بمدينة بدر، اليوم السبت: "قلت من شهر تقريبا، الإعلان عن أي سكن لا بد يكون خلصان 30% منه".

وتابع الرئيس أن هذا الأمر ليس شكلا من أشكال الإعاقة للشركات أو المطورين العقاريين.

وأكد السيسي: عايزين كدولة نكون مسؤولين عن تأمين أموال البشر، أنا لو مواطن بسمع عن إعلان لوحدة سكنية إزاي هقدم ويكون المطور لسه مشتغلش في الأرض، لأ.. لازم نطمن الناس، الدولة مبتتفرجش، دي بتنظم وتحسن حياة الناس.​