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السيسي عن العشوائيات: دي دولة مقدرتش تسيطر على حالها وتلبي مطالب مواطنيها

10:17 ص السبت 14 أغسطس 2021
السيسي عن العشوائيات: دي دولة مقدرتش تسيطر على حالها وتلبي مطالب مواطنيها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تعداد سكان مصر عام 1900 كان نحو 9 ملايين شخص، وأصبحنا الآن أكثر من 100 مليون مواطن بعد 100 سنة فقط.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، اليوم السبت: علشان الناس تبقى متصورة ليه دايما بنتكلم على إن النمو السكاني فوق طاقة البلد، سيؤدي إلى سلوكيات وسلبيات وسيؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد أن يدمر الدولة في 2011.

وتابع الرئيس السيسي: اللي أنتم شايفينه (العشوائيات) عبارة عن دولة مقدرتش تلبي مطالب المواطن اللي عايش فيها، مش زي ما بنقول فساد العشوائيات، الموضوع مش كده خالص، الدولة المصرية مقدرتش تسيطر على حالها في كل شيء، طرق وتعليم وصحة وإسكان.

عبدالفتاح السيسي السيسي العشوائيات المشروعات السكنية

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