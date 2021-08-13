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شديد الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

10:09 م الجمعة 13 أغسطس 2021
شديد الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الطقس

كتب- أحمد مسعد:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس السبت، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة في بيان أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2 درجة: 4 درجات، لافتة إلى أن الطقس ليلًا معتدل الحرارة رطب على القاهرة وباقي الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة بين 38- 27 درجة، والإسكندرية بين 33 -27، ومطروح بين 31 - 25، وسوهاج بين 41- 26، وقنا بين 42 - 27، وأسوان بين 44 ـ 28 درجة مئوية.

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