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"6 أكتوبر" يطلق خدمة استقبال قراءة عدادات المياه عبر "واتس آب"

10:18 م الجمعة 13 أغسطس 2021
"6 أكتوبر" يطلق خدمة استقبال قراءة عدادات المياه عبر "واتس آب"

واتس آب

(مصراوي):

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إطلاق خدمة استقبال قراءة عدادات المياه عبر تطبيق "واتس آب" من خلال تخصيص 3 أرقام للمناطق المختلفة، في إطار حرص الجهاز على توفير الخدمات والتيسير على السكان.

وأوضح النجار، أنه تم تخصيص الرقم (01281854015) فرع الأحياء، لاستقبال قراءة العدادات للأحياء من الأول حتى الثاني عشر، والرقم (01281184189) فرع المحور، لاستقبال قراءة العدادات بمناطق الشماليات/ غرب سوميد/ الحي المتميز، والرقم (01281854012) فرع الفردوس، لاستقبال قراءة العدادات بمناطق، حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.

وأوضح النجار، أنه يتم استقبال قراءة العدادات خلال الفترة من 1 وحتى يوم 10 من كل شهر زوجي، مضيفًا أنه يتم تصوير إيصال المياه وقراءة العداد في كل مرة مع الحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة لإرسال القراءة.

واتس آب تطبيق واتس آب عدادات المياه جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عادل النجار

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