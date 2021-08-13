"رياضة النواب": الشباب المصري يعيش عصره الذهبي في عهد السيسي

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منح الشباب المصري مميزات غير مسبوقة لم تشهدها مصر في عهد أي رئيس سابق.

وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن ما تحقق في مختلف ربوع الجمهورية من تمكين حقيقي للشباب علي المستوى الحكومي والسياسي خاصة أننا نرى في كل وزارة قيادات شبابية كما أن مجلس النواب الحالي، به أكبر نسبة تمثيل شبابي، لافتًا إلى أن ذلك أمر يدعو للفخر والشباب المصري دائمًا في بؤرة اهتمام رئيس الجمهورية.

وأوضح، أن رئيس الجمهورية أطلق العديد من المبادرات التي تعكس حرص الدولة المصرية على شبابها والعمل على توفير مناخ مناسب لهم للتعبير عن أنفسهم منها منتدي شباب العالم ومؤتمرات الشباب، لافتًا إلى أن اهتمام الرئيس بالشباب ظهر منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، من خلال توفير كامل الدعم لهم، سواء على مستوى التأهيل والتواصل أو الدعم المادي وتوفير فرص العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع رئيس لجنة الشباب: "للمرة الأولى نجد رئاسة الجمهورية تقوم بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية؛ لإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا".

وأشار إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط وقامت رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لعقد مؤتمر شهري للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من جميع الأطياف والاتجاهات، يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب وما يستجد بعدها.

وأوضح البرلماني، أن اهتمام الرئيس بالشباب ظهر واضحًا في النتائج التي تحققت في اولمبياد طوكيو، خاصة أنها المرة الأولى التي تحصل مصر على 6 ميداليات في واحدة من كبرى المحافل الدولية، ولولا الدعم الكبير من القيادة السياسية لما تحققت تلك النتائج، متابعًا:" الشباب المصري يعيش عصره الذهبي".

وأشاد رئيس لجنة الشباب، بالرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية اليوم للشباب بمناسبة اليوم العالمي لهم، لافتًا إلى أن حرص الرئيس الرئيس على توجيه تلك الرسالة للشباب تعكس اهتمامه بالشباب وإيمانه بقدراتهم.