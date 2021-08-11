باستثمارات 120 مليار جنيه.. تفاصيل الشراكة بين الإسكان وماونتن فيو بأكتوبر والقاهرة الجديدة



كتب-محمد عبدالناصر:

أطلقت شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري مرحلة جديدة من مشروع آي سيتي بالقاهرة الجديدة، على مساحة 100 فدان، بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، باستثمارات قدرها 8 مليارات جنيه تصل لـ65 مليار جنيه.

وقال المهندس عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، إن الشركة تستهدف 12 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال العام الجاري، اعتمادا على إطلاق عدد من المراحل الجديدة بمشروعاتها خلال العام الجاري.



وأشاد سليمان بتجربة الشراكة التي تنفذها الشركة بمشروعيها في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تحقق مزايا لكلا الطرفين.

ويوجد مشروعين بالشراكة بين وزارة الإسكان وشركة ماونتن فيو، الأول آس سيتي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة باستثمارات 65 مليار جنيه، بعدد وحدات يصل إلى 14 ألف وحدة، والمشروع الثاني آس سيتي السادس من أكتوبر، باستثمارات 55 مليار جنيه، بإجمالي وحدات 12 ألف وحدة.