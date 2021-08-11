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ماذا قال وزير الشباب الرياضة في اجتماع الحكومة عن نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو؟

05:14 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
ماذا قال وزير الشباب الرياضة في اجتماع الحكومة عن نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو؟

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

كتب- محمود مصطفى:

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بالعلمين الجديدة، الأربعاء، تقريرًا عن نتائج مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، وأهم ملامح الاستعدادات لأولمبياد 2024، ونبذة عن مهرجان "إبداع" لشباب الجامعات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن البعثة المصرية التي شاركت في أولمبياد طوكيو كان قوامها 134 رياضيًا من 23 لعبة، وحصلت على 6 ميداليات متنوعة، بواقع:

ميدالية ذهبية للاعبة الكاراتيه فريال أشرف.

ميدالية فضية للاعب أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث.

و4 ميداليات برونزية للاعبين:

هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.

محمد إبراهيم كيشو في المصارعة الرومانية.

وجيانا فاروق في الكاراتيه".

وبذلك فقد حصدت مصر العدد الأكبر من الميداليات في تاريخها بدورة الألعاب الأخيرة في طوكيو 2020، كما أن البعثة المصرية في طوكيو 2020 كانت أكبر بعثة أولمبية مصرية شاركت بها الدولة في تاريخها.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن هذه البطولات التي تحققت كانت نتاجًا للإعداد لهذه الدورة من وقت مبكر، والدعم الكبير الذي أولته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية أبنائها من الرياضيين والاهتمام بهم، وتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى لديهم.

لافتا إلى بدء الإعداد لدورة الألعاب 2020 بطوكيو في يناير من عام 2019، حيث تم تشكيل اللجنة العلمية، ووضع خطط الاتحادات المشاركة لإعداد اللاعبين، مرورًا بأزمة جائحة كورونا التي تطلبت التعامل معها وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة، بمنتهى الحرص والحزم، للحفاظ على سلامة وحياة اللاعبين.

ونوه صبحي إلى الدعم الحكومي في سبيل الإعداد الجيد لهذه الدورة، وتوفير الإمكانات من أجل تدريب اللاعبين على أعلى مستوى ممكن.

وحول الاستعداد لدورة أولمبياد باريس 2024، نوّه صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها خطة ومشروع متكامل لصناعة البطل الأولمبي متمثل في "مشروع الموهبة والبطل الأولمبي".

واستعرض وزير الشباب والرياضة نتائج فعاليات مهرجان "إبداع" للموسم التاسع 2021، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن 129 جامعة ومعهدًا عاليًا وأكاديمية حكومية وخاصة شاركت في فعاليات المهرجان بإجمالي عدد مشاركين وصل إلى أكثر من 60 ألف متسابق، كما شارك 7 آلاف في التصفيات النهائية، لافتًا إلى أن المسابقة شملت 25 مجالًا في الابتكارات العلمية والأدبية والفنية والرياضية والأنشطة الطلابية.

أشرف صبحي وزير الرياضة مجلس الوزراء أولمبياد طوكيو

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