البحوث الإسلامية: العناية بالمعلم الركيزة الأولى في تطوير التعليم
القاهرة - أ ش أ:
أكد الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، اهتمام الأزهر الشريف بالمرأة والطفل، مشيرا إلى أن محاولة غرس الفضيلة والأفعال الطيبة يجعل المجتمع يجني ثمار هذا الغرس.
وقال عياد - خلال حفل تكريم الفائزين في مسابقتي "المعلمة القدوة" و"الأزهري الصغير" اليوم الثلاثاء - أن الأزهر رسالته عامة ولا يفرق بين صغير وكبير، لذا جمع التكريم بين الطفل ومعلمه.
من جانبه قال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إن تواجد قيادات الأزهر في تكريم الفائزين في مسابقتي المعلمة القدوة والأزهري الصغير؛ دليل على أن قطاعات الأزهر الشريف يد واحدة تعمل لما فيه رفعته، موضحا أن الاهتمام بالمعلم هو الركيزة الأولى في تطوير التعليم.
وأكد ضرورة العناية بالطلاب في مرحلة رياض الأطفال، لأنهم شباب المستقبل وقادته، ولذا وجب الاعتناء بنشأتهم وتقويم سلوكهم وأخلاقهم.
جدير بالذكر أن الهدف من المسابقتين تحفيز المعلمات وغرس روح التنافس في نفوسهن وتكريمهن على ما يقمن به من جهد مع الأطفال؛ فالمعلمة هي الأم الثانية للطفل، كما أن الطفل يعد مستقبل الأمة، فهذه المسابقة تعمل على تحفيزهم لحفظ كلمات كتاب الله وتلاوته والمداومة على حفظه، علما بأن أعداد المتقدمات لمسابقة «المعلمة القدوة» وصل إلى (950) معلمة، تم تصفيتهن داخل كل محافظة لاختيار أفضل (27) معلمة، كما بلغ عدد الأطفال المتقدمين لمسابقة «الأزهري الصغير» (3500) طفل وطفلة، تم تصفيتهم لاختيار أفضل (81) طفلا، على مستوى المناطق الأزهرية، وتم ترشيح الطفل الأول من كل منطقة للتصفية النهائية عن طريق لجنة شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية عبر الإنترنت (أون لاين) لاختيار ال(10) الأوائل من بين المتقدمين.
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