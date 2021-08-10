البحوث الإسلامية: العناية بالمعلم الركيزة الأولى في تطوير التعليم‏

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، اهتمام الأزهر الشريف بالمرأة والطفل، مشيرا إلى أن محاولة غرس الفضيلة ‏والأفعال الطيبة يجعل المجتمع يجني ثمار هذا الغرس.

وقال عياد - خلال حفل تكريم الفائزين في مسابقتي "المعلمة القدوة" و"الأزهري الصغير" اليوم الثلاثاء - أن الأزهر رسالته عامة ولا يفرق بين صغير ‏وكبير، لذا جمع التكريم بين الطفل ومعلمه.‏

من جانبه قال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إن تواجد قيادات الأزهر في ‏تكريم الفائزين في مسابقتي المعلمة القدوة والأزهري الصغير؛ دليل على أن قطاعات الأزهر الشريف يد ‏واحدة تعمل لما فيه رفعته، موضحا أن الاهتمام بالمعلم هو الركيزة الأولى في تطوير التعليم.

وأكد ‏ضرورة العناية بالطلاب في مرحلة رياض الأطفال، لأنهم شباب ‏المستقبل وقادته، ولذا وجب الاعتناء بنشأتهم وتقويم سلوكهم وأخلاقهم.

جدير بالذكر أن الهدف من المسابقتين تحفيز المعلمات وغرس روح التنافس في نفوسهن وتكريمهن على ‏ما ‏يقمن به من جهد مع الأطفال؛ فالمعلمة هي الأم الثانية للطفل، كما أن الطفل يعد مستقبل الأمة، فهذه ‏المسابقة ‏تعمل على تحفيزهم لحفظ كلمات كتاب الله وتلاوته والمداومة على حفظه، علما بأن أعداد ‏المتقدمات ‏لمسابقة «المعلمة القدوة» وصل إلى (950) معلمة، تم تصفيتهن داخل كل محافظة ‏لاختيار ‏أفضل (27) معلمة، كما بلغ عدد الأطفال ‏المتقدمين لمسابقة «الأزهري الصغير» (3500) ‏طفل وطفلة، تم تصفيتهم لاختيار أفضل (81) ‏طفلا، على مستوى المناطق الأزهرية، وتم ترشيح الطفل ‏الأول من كل منطقة للتصفية النهائية عن ‏طريق لجنة شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية عبر الإنترنت ‏‏(أون لاين) لاختيار ال(10) ‏الأوائل من بين المتقدمين.‏