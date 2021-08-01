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حدث في 8 ساعات| مقتل 89 تكفيريًّا في شمال سيناء.. و12 رسالة عاجلة من وزير التعليم

07:13 م الأحد 01 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات| مقتل 89 تكفيريًّا في شمال سيناء.. و12 رسالة عاجلة من وزير التعليم

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، مقتل 89 تكفيريًّا وتدمير 404 عبوات ناسفة بشمال سيناء، السيسي يستقبل وزير خارجية جمهورية التشيك، برلمانية تحذر من موجة "كورونا" الرابعة، استقبال 838 حالة بعيادات ضمور العضلات، شروط وكيفية التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم والعكس.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الثانوية الأزهرية هيئة السكك الحديدية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيروس كورونا مصطفى مدبولي الثانوية العامة محمد مختار جمعة الإرهاب السيسي سد النهضة الأزهر الشريف

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