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المترو: إعلان الطوارئ وزيادة الرحلات استعدادًا لامتحانات الثانوية

05:15 م الخميس 08 يوليه 2021
المترو: إعلان الطوارئ وزيادة الرحلات استعدادًا لامتحانات الثانوية

مترو الأنفاق

(مصراوي):

أعلنت شركة المترو حالة الطوارئ، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ السبت المقبل، مع تأكيد الالتزام بارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية من خلال عمليات التعقيم والتطهير داخل المحطات والقطارات.

وأكدت شركة المترو، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال محطات المترو على الخطين الأول والثاني لطلبة وطالبات الثانوية العامة.

أوضحت الشركة فى بيانها أن الاستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل من الساعة الخامسة وربع صباحًا مرورًا بأوقات الذروة حتى انتهاء التشغيل في تمام الواحدة صباحًا، والتي تقدر بعدد رحلات 1098 رحلة مقسمة بـ496 رحلة للخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، و602 رحلة للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب وأيضًا الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلًا وتيسيرًا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق، أيضًا تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبًا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة، أيضًا تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

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