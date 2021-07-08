منافسة سداسية.. اكتمال النصاب القانوني لانتخابات نقيب محامي قنا

كتب- مينا غالي:

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن النصاب القانوني اكتمل للانتخابات المنعقدة اليوم الخميس على مقعد نقيب محامي قنا.

وأوضحت اللجنة، أن النتيجة ستعلن اليوم عقب الانتهاء من عمليات الفرز التي ستبدأ في تمام الخامسة مساء، عقب انتهاء عملية التصويت.

وتجرى الانتخابات في 12 لجنة فرعية تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين.

ويتنافس على مقعد نقيب محامي قنا ستة مرشحين، حيث فتح باب الترشح يوم 29 مايو 2021، وترشح للمقعد الآتي أسمائهم:

علاء الدين يوسف أحمد حسين – رقم القيد 53902

أحمد حسين محمد حامد العيادي – رقم القيد 42649

محمود محمد محمود أحمد – رقم القيد 98710

همام محمد همام أحمد – رقم القيد 153267

محمد فؤاد جاد الله يوسف – رقم القيد 187595

موسى صافي حميد أحمد – رقم القيد 48200

يشار إلى أن نقيب محامي قنا فتحي صويني وافته المنية يوم 15 مارس الماضي، أثر تعرضه لوعكة صحية، وجاء ذلك عقب فوزه بالمقعد الذي شغله لمدة 16 عامًا بانتخابات النقابات الفرعية الأخيرة التي أجريت فبراير الماضي.​