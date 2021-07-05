غدًا.. وزير التموين يعلن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك

كتب- محمد سامي:

يعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وتوفير منتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.



وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أنه سيتم إعلان ضخ اللحوم بمنافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية والشوادر ومنافذ جمعيتي، والسيارات المتنقلة، ومواعيد عمل المجمعيات الاستهلاكية في عيد الأضحى والمنافذ.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25%، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، كذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال ايّام خلال إيام عيد الأضحى.

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