"الزراعة": إدراج المركزي لمتبقيات المبيدات ضمن المعامل القومية من خارج الاتحاد الأوروبي

كتب- مصراوي:

قالت وزارة الزراعة في بيان اليوم، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن إدراج المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بشكل رسمي ضمن قائمة المعامل المعترف بها كمعمل قومي مرجعي للايكولاي E. Coli من خارج الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنه يعد بذلك المعمل الوحيد الممثل للمنطقة العربية والأفريقية، الأمر الذي يعد نواة حقيقية للقيام بدور مؤثر لنقل و تبادل الخبرات مع المعامل في المنطقة العربية والإفريقية.

ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، فاللجنة المشكلة من عدد من الخبراء وخصوصًا المعمل المرجعي الأوروبي، بروما زارت عدد من المزارع في مصر لتقييم الحالة وأيضا زاروا عدد من المعامل من أجل اختيار أحدها للقيام بدور العمليه التحليليه لهذه المجموعة من بكتريا الايكولاي، حيث قام قسم الميكروبيولوجي بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بهذا الدور والذي تطلب اكتساب عدد من المهارات والخبرات والتي تمت على مدار اكثر من 10 سنوات تم خلالها تدريب عدد من المحللين والباحثين بالمعمل سواء في المعمل المرجعي بروما أو من خلال استضافة خبراء من نفس المعمل المرجعي بمصر.

وأشار التقرير إلى أن المعمل شارك على مدار أكثر من 10 سنوات في اختبارات الكفاءة والمشاركات البينية والتي شارك فيها جميع المعامل الوطنية الأوروبية في هذا الشأن كما شارك فيها عدد محدود من المعامل من خارج الاتحاد الأوروبي و منها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات.

وأوضحت عبداللاه في تقريرها إلى أن المعنل شارك مؤخرًا أيضا في ثلاث دورات متتالية تم عقدها من قبل المعمل المرجعي بتقنية "الأون لاين" وكانت أحدى هذه الدورات حول كيفية تجهيز وتحضير اختبارات الكفاءة.

وأكدت أنه خلال تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للمعمل المرجعي للايكولاي بروما تم إدراج بيانات المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات وقسم الميكروبيولوجي كمعمل مرجعي في هذا التخصص وهو يعد اعتراف من المعمل المرجعي بدور المعمل وقدرتها على توفير الخدمات التحليلية و التدريب و مساعدة جميع الهيئات في تقصي الحالات الوبائية.