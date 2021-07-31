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وزير الزراعة يشدد على متابعة منظومة الأسمدة وكارت الفلاح والزراعة التعاقدية

07:01 م السبت 31 يوليه 2021
وزير الزراعة يشدد على متابعة منظومة الأسمدة وكارت الفلاح والزراعة التعاقدية

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب- أحمد مسعد:

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهاته، اليوم السبت، إلى قيادات الوزارة، بمتابعة منظومة توزيع الأسمدة؛ لضمان وصولها إلى المزارعين في المواعيد المناسبة وعدم التلاعب بها والقضاء على السوق السوداء.

ووجه القصير بمتابعة ملف الزراعة التعاقدية في الفول الصويا وعباد الشمس؛ خصوصًا في ظل الأسعار المجزية التي تمنحها الدولة للمزراعين، 8500 جنيه لطن الصويا و8000 جنيه لعباد الشمس.

ووجه وزير الزراعة بمتابعة منظومة الكارت الذكي ونسبة توزيعه في المحافظات؛ الأمر الذي يساعد في انتظام توزيع الأسمدة وأيضًا ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشدد وزير الزراعة على منع التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها بمنتهى الحزم، مطالبًا بسرعة التفاعل والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد القصير أن هذه الموضوعات المهمة متعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة للفلاحين، وسوف تكون أساس تقييم القيادات، بالإضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى؛ سواء في مجال تحديث منظومة الري أو تطوير مراكز تجميع الألبان.

السيد القصير وزير الزراعة كارت الفلاح الأسمدة الزراعية

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