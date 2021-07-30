لوحات معدنية وعقوبات.. ننشر تفاصيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات واقتناء الكلاب

كتب- نشأت علي:

نص مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضوابط واشتراطات جديدة لحيازة الكلاب.

وتضمنت تلك الضوابط، إنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.

كما ألزم مشروع القانون، تسليم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل للكلب ليتم تثبيتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

وكذلك نص القانون على إمكانية استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.

ونصت المادة (10) من مشروع القانون على:

يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (11) على:

تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.

وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها في الفقرة السابقة على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.ج

ونصت المادة (12) على:

يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.

كما حدد مشروع القانون، عقوبة لمن يخالف ضوابط حيازة واقتناء الكلاب، والتي من بيها تحديد عمر من يصطحب الكلب للتنزه بأكثر من 16 عامًا.

حيث نص القانون في مادته ٢٠ على عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (14،13،12) من هذا القانون.

وتنص المادة (13) على :

يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.

وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قررت إرجاء مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة،حيث من المقرر مناقشته بدور الانعقاد الثاني.