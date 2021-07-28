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الأوقاف تعلن صدور كتاب "تنظيم النسل ومتغيرات العصر"

05:43 م الأربعاء 28 يوليه 2021
الأوقاف تعلن صدور كتاب "تنظيم النسل ومتغيرات العصر"

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، صدور كتاب (تنظيم النسل ومتغيرات العصر)، للدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، من تقديم الدكتور محمد مختار جمعة.

وقال وزير الأوقاف، إن قضية تنظيم النسل والمشكلات السكانية هي من المتغيرات التي يختلف الحكم فيها من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن دولة إلى أخرى، بحيث لا يستطيع أي عالم أن يعطي فيها حكمًا قاطعًا أو عامًّا.

وأضاف في بيان له، الأربعاء، أن الكثرة إما أن تكون صالحة قوية منتجة متقدمة يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا، وأن يباهي نبينا (صلى الله عليه وسلم) بها الأمم يوم القيامة، فتكون نافعة مطلوبة، وإما أن تكون كغثاء السيل، عالة على غيرها، جاهلة متخلفة في ذيل الأمم، فهي والعدم سواء.

وزارة الأوقاف كتاب تنظيم النسل ومتغيرات العصر عبد الله مبروك النجار مجمع البحوث الإسلامية

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