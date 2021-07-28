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تحرك جديد من "الصحة" بشأن تطعيم المسافرين بلقاح كورونا

11:36 ص الأربعاء 28 يوليه 2021
تحرك جديد من "الصحة" بشأن تطعيم المسافرين بلقاح كورونا

لقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة، إن الوزارة أضافت مراكز تطعيمات المسافرين على الموقع المخصص للتسجيل للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأشار لمصراوي، إلى أن ذلك يأتي كخطوة أولية نحو إنهاء أزمة تطعيم المسافرين بلقاح كورونا، فور إتاحته بمراكز التطعيمات.

وأوضح أن الراغب في السفر سيقوم بالتسجيل أولًا عبر الموقع الإليكتروني لوزارة الصحة المخصص للحصول على لقاحات كورونا، على أن يختار "مركز تطعيم المسافرين" وفق المحافظة التي يسكن فيها، عبر الرابط التالي: https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/registration.

ومن المقرر أن تتواصل وزارة الصحة لاحقًا مع المواطنين الراغبين في السفر لتحديد موعد تلقيهم اللقاح وتوزيعهم على المراكز التي خصصتها لهذا الأمر.

وقبل أيام، قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن مصر بصدد استقبال نوع من اللقاحات لأغراض السفر وهو لقاح جونسون أند جونسون، والذي سيكون عبارة عن جرعة واحدة، موضحة أنه متاح لأغراض السفر لدراسة أو العمل، لافتة إلى أنه سيتم توفيره في 179 مركز لقاح.

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