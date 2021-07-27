رئيس "شباب النواب" عن دور الانعقاد الأول: أدينا ما يرضي ضميرنا

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بجهود المستشار حنفي جبالي، رئيس "النواب"، وحسن إدارته شؤون البرلمان قائلًا: "قدمت انطباعًا عن برلمان يليق باسم مصر ومكانتها".

جاء ذلك خلال كلمة النائب في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمناسبة نهاية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

ونقل رئيس لجنة الشباب شكر أعضاء اللجنة لرئيس مجلس النواب على إدارته الحكيمة الهادئة، موجها الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووزير الشؤون النيابية، والأمين العام للبرلمان، والنواب من هم ليسوا أعضاء في اللجنة الذين تقدموا بطلبات إحاطة، على تعاونهم المستمر مع اللجنة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن اللجنة تضم قامات وطنية بذلوا جهدًا غير مسبوق سواء على مستوى الأدوات الرقابية، أو الزيارات الميدانية لمحافظات الجمهورية، موجهًا الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة.

وأضاف حسين: أدينا خلال دور الانعقاد الأول ما يرضي ضميرنا... لم نحقق المرجو كاملًا ونسعى خلال دور الانعقاد المقبل لتحقيقه.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن الجهود التي بذلتها اللجنة والزيارات الميدانية التي قامت بها غيرت وجهة نظر المواطن في أداء البرلمان، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه نواب البرلمان هو رفعة الشعب المصري وتحقيق آماله وتطلعاته.