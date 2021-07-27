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بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

03:46 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

ووجه وزير التربية والتعليم التهاني لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

ومن المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر الرابط التالي، بعد قليل.اضغط هنا

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