ما هو المسلسل الوحيد الخالي من التدخين في دراما رمضان؟

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدراسة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، عن أن مسلسل "النمر" نجح في أن يكون المسلسل الوحيد الخالي من التدخين في مسلسلات رمضان 2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء؛ للإعلان عن تقرير رصد مشاهد التدخين فى دراما رمضان 2021.

وأوصت الدراسة بتطبيق الاتفاقيات والقرارات التي وقعت عليها مصر وتمنع الإعلان بكل صوره عن التدخين، وتفعيل الدور الرقابي على الدراما في ظل وجود العديد من الجهات الرقابية الكثيرة في مصر والتي من شأنها أن تستخدم حقها المشروع بشكل صحيح وهذا لا يتعارض بأي شكل مع حرية الرأى والتعبير فهدف الرقابة هنا حماية المجتمع من أخطر وباء عالمي.

وأشارت إلى ضرورة المطالبة بوجود ميثاق إعلامي أو مدونة سلوك يشارك في وضعها جهات الإنتاج من جهة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من جهة أخرى، ويتم بمقتضاها منع مشاهد التدخين فى المسلسلات إلا إذا كان المشهد موظف دراميا بحيث أنه جزء لا يتجزأ من الموقف الدرامي فينبغى وضع تحذيرات لتوعية المشاهد أو ظهور تحذير في بداية أو نهاية العمل الدرامي.

كما أوصت بضمان عدم استخدام الدراما أحد أهم مصادر نشر الثقافة في المجتمع كسلاح في يد شركات التبغ أو جعلها أسلوب لنشر ثقافة التدخين المدمرة.