"النواب" يحيل 60 مقترحًا برلمانيًّا إلى الحكومة.. تعرف عليها

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على إحالة 60 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة.

وجاءت الاقتراحات كالتالي:

1) العضو/ علاء سليمان، بشأن زيادة الحضانات في المستشفىات العامة والخاصة بمحافظة أسيوط.

2) العضو/ إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء بنك دم تجميعي بمستشفى القصير المركزي ومستشفى رأس غارب- محافظة البحر الأحمر.

3) العضو/ أحمد عبد السلام قورة، بشأن الإعلان عن مسابقة لتعيين أصحاب المؤهلات العليا في مدارس مركز دار السلام- محافظة سوهاج.

4) العضو/ نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمدينة طما- محافظة سوهاج.

5) العضوتان/ سوسن حسني حافظ، وسارة النحاس، بشأن ضرورة تطوير ثقافة المجتمع حول التعليم الفني الصناعي وتشجيع الطلاب على الالتحاق به من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

6) العضو/ أحمد علي إبراهيم، بشأن تخصيص جزء من أرض عشش المهاجرين بحي المرج- محافظة القاهرة لإنشاء مدرسة تجريبي.

7) العضو/ أحمد العوضي، بشأن إنشاء مدرسة رسمية للغات من الحضانة إلى الثانوي على قطعة أرض أملاك دولة بمزرعة مدرسة السنبلاوين الثانوية الزراعية– محافظة الدقهلية.

8) العضو/ السيد الخضر جوهر، بشأن سرعة تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية لبعض المدارس بمحافظة الدقهلية.

9) العضو/ السيد الخضر جوهر، بشأن توصيل الغاز إلى كل قرى مركز طلخا– محافظة الدقهلية.

10) العضو/ محمد بهجت الصن، بشأن إنشاء وحدة محلية قروية بجزيرة أرمنت- محافظة الأقصر.

11) الأعضاء/ وحيد فودة، وأحمد الشناوي، وسامر التلاوي، بشأن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح سجلات صناعية مؤقتة لمصانع الدخان والمعسل المسجلة لدى الهيئة.

12) العضو/ نشوى محمد رائف، بشأن إنشاء مصنع لمنتجات الرمان بمدينة البداري- محافظة أسيوط.

13) العضو/ أحمد علي إبراهيم، بشأن إنشاء كوبرى ذي مسارين أعلى كوبري محمد نجيب- حي المرج- محافظة القاهرة.

14) العضوان/ السيد سمير، محمد نجيب خالد، بشأن إعادة رصف وتوسعة الطريق من منشأة الجمال والنزل حتى نهاية طريق النزل- مركز منية النصر- محافظة الدقهلية.

15) العضو/ نبيل عسكر، بشأن تحويل رصف الشوارع بمركزي أبو كبير وههيا وجميع القرى التابعة لهما من أسفلت إلى إنترلوك- محافظة الشرقية.

16) العضو/ أمام منصور حسن، بشأن إنشاء كوبري مشاة فوق مزلقان السكة الحديد القديم الأوسط بمدينة فاقوس– محافظة الشرقية.

17) العضو/ مجاهد نصار، بشأن مد مترو الأنفاق إلى الطريق الدائري عند تقاطعه مع طريق مصر الإسكندرية الزراعي- منطقة ميت نما- محافظة القليوبية.

18) العضوان/ زكريا حسان، وشعبان لطفي، بشأن إحلال وتجديد مدرسة نيدة الابتدائية- مركز أخميم- محافظة سوهاج.

19) العضو/ منى عمر، بشأن إدراج أجزاء من كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان ضمن المناهج الدراسية بالمدارس.

20) العضو/ حسن عبد الوهاب، بشأن إنشاء قسم للبنين بمدرسة تمريض كفر سعد الثانوي- محافظة دمياط.

21) العضو/ أحمد حسن جودة، بشأن إنشاء المدرسة الفنية التجارية بقرية الواسطى- مركز الفتح- محافظة أسيوط.

22) العضو/ ناصر عثمان محمد، بشأن إنشاء مدرسة تجريبية لغات بقرية العتمانية- مركز البداري- محافظة أسيوط.

23) العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن إحلال وتجديد مدارس مجمع المؤسسة بمدينة الجمالية، وإحلال وتجديد مدرستي عمر بن الخطاب الإعدادية، وأبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة الجمالية- محافظة الدقهلية.

24) العضو/ عيد حماد، بشأن إنشاء مبنى ثانوي بمدرسة الشهيد مصطفى نصار الرسمية لغات- 15 مايو- محافظة القاهرة.

25) العضو/ آيات الحداد، بشأن إنشاء مراكز تدريب مهني على مستوى الجمهورية لأطفال الشوارع.

26) العضو/ السعيد عبد العظيم عمارة، بشأن إنشاء صرف صحي لقرية الشوارفي التابعة لقرية دفرية مركز كفر الشيخ- محافظة كفر الشيخ.

27) العضو/ زكريا حسان، بشأن إنهاء الحيز العمراني لنجوع وتوابع مركز ومدينة أخميم- محافظة سوهاج.

28) العضو/ أحمد علي إبراهيم، بشأن إنشاء وإدخال مياه نظيفة مصممة من قبل شركة القاهرة لمياه الشرب لشوارع فوزان عيسى، جمال عواد، أحمد قاسم، علي ندا- حي المرج- محافظة القاهرة.

29) العضو/ حميد سليمان أبو بريك، بشأن إنشاء عدد 60 وحدة إسكان بدوي بتجمع قرية أبو صويرة وتجمع الوادي بمدينة رأس سدر- محافظة جنوب سيناء.

30) العضو/ عادل عامر، بشأن رصف طريق جسر النيل بقرية المنيرة مركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

31) العضو/ جمال فؤاد السيد، بشأن تحسين وإصلاح مداخل مدينة كفر شكر- محافظة القليوبية.

32) العضو/ سليمان عطيوي، بشأن توسعة طريق عبد الله جاد الحق المتفرع من شارع داود الظاهري (مدينة نصر)- محافظة القاهرة.

33) العضو/ حاتم عبد العزيز، بشأن رصف طريق أبو حسان العواسجة- مركز ههيا- محافظة الشرقية.

34) العضو/ الصافي عبد العال، بشأن إعادة تطوير شارع عثمان أباظة (السبع بنات) بالمنشية واللبان بالدائرة الخامسة- محافظة الإسكندرية.

35) العضو/ محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن رصف مدخل عزبة راشد بطول نحو (2 كم) زمام مركز ميت سلسيل- محافظة الدقهلية.

36) العضو/ أحمد رمزي، بشأن إنشاء كوبري مشاة أعلى خط السكة الحديد بمدخل قرية مناشي البلد- مركز منشأة القناطر- محافظة الجيزة.

37) العضو/ ميرفت عازر نصر الله، بشأن إنشاء كوبري مشاة بمدخل مدينة ميت غمر- محافظة الدقهلية.

38) العضو/ محمد حمدي دسوقي، بشأن ترخيص وتشغيل المخزن الاستراتيجي للشركة المصرية لتجارة الجملة بقرية بني غالب- مركز أسيوط والقريب من مطار أسيوط.

39) العضو/ درويش مرعي، بشأن تحويل مقر ومباني المؤسسة العلاجية بمدينة قليوب- محافظة القليوبية إلى مستشفى تتبع المراكز الطبية المتخصصة.

40) العضو/ حسن عمر حسنين، بشأن إحلال وتجديد مستشفى الخصوص المركزي- مدينة الخصوص- محافظة القليوبية.

41) العضو/ محمد عبد العزيز، بشأن تحويل بنك الدم من تخزيني إلى تجميعي بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة- محافظة القليوبية.

42) العضو/ أسامة فتحي عبدالرحمن، بشأن تدعيم الوحدة الصحية بقرية كوم الأطرون- مركز طوخ- محافظة القليوبية بمركز أسنان مطور، جهاز أشعة تليفزيونية، جهاز أشعة سينية، كشك ولادة، جهاز فحص السمع لحديثي الولادة.

43) العضو/ مروة هاشم، بشأن تحويل مستشفى الزنكلون إلى مركز طبي نموذجي- محافظة الشرقية.

44) العضو/ زينب السلايمي، بشأن إنشاء نادٍ رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز إسنا- محافظة الأقصر.

45) العضو/ محمد السعيد عوض، بشأن تنجيل أرض ملعب مركز شباب الزهايرة- مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية.

46) العضو/ مجدي محمد الأمير، بشأن إنشاء ملعب بمركز شباب أولاد علم وتحويله من مركز نوعي إلى مركز شباب دائم بمركز المنزلة- محافظة الدقهلية.

47) العضو/ ياسر الهواري، بشأن إنشاء إدارة شباب بمجلس قروي العسيرات- محافظة سوهاج.

48) العضو/ أحمد الشريف، بشأن إنشاء مركز شباب بمنطقة عبد القادر قبلي- محافظة الإسكندرية.

49) العضو/ الصافي عبد العال، بشأن إضافة قطعة الأرض من الناحية الشرقية لنادي السيالة الرياضي- محافظة الإسكندرية لإنشاء ملاعب بالصورة المناسبة.

50) العضو/ الصافي عبد العال، بشأن تخصيص قطعة الأرض الكائنة خلف (59) طريق الحرية منطقة العطارين وكوم الدكة والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي لتكون مركز شباب- محافظة الإسكندرية.

51) العضو/ عبد الباقي تركيا، بشأن توفير المساعدة المالية للمساجد المبنية بالجهود الذاتية- محافظة الشرقية.

52) العضو/ محمد الصمودي، بشأن إحلال وتجديد دورة مياه مسجد القن الكبير بعزبة القن- مركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ.

53) العضو/ السيد سمير، بشأن إحلال وتجديد مسجد جمعية تنمية المجتمع المحلي المسمَّى بالمسجد الصغير على نفقة الوزارة- قرية البجلات- منية النصر- محافظة الدقهلية.

54) العضو/ أشرف الشبراوي، بشأن سرعة بناء المساجد المغلقة على مستوى الجمهورية وفرشها وعمل الصيانة لها.

55) العضو/ سامي كامل، بشأن إنشاء مجمع إسلامي متكامل بمسجد الصفا حي التعمير الغربي- مركز بئر العبد- محافظة شمال سيناء

56) العضو/ الحسيني عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد مستشفى الغنايم المركزي بمحافظة أسيوط.

57) العضو/ جمال الشورى، بشأن توفير التخصصات الطبية النادرة لمستشفيات محافظة مطروح.

58) العضو/ فضية سالم عيد، بشأن بناء مدرسة تمريض بمدينة نويبع- محافظة جنوب سيناء.

59) العضو/ عزيز سابق، بشأن تغطية (300م) من ترعة الفلفة الجديدة- مركز طوخ- محافظة القليوبية.

60) العضو/ محمود أبو الخير، بشأن تغطية ترعة أم الطبول أمام مجلس مدينة البلينا- محافظة سوهاج.