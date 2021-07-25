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​رئيس "النواب" يحيل مشروعي قانونين إلى اللجان النوعية

05:37 م الأحد 25 يوليه 2021
​رئيس "النواب" يحيل مشروعي قانونين إلى اللجان النوعية

الدكتور حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية للمجلس.

وشملت الإحالة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

حنفي جبالي مجلس النواب اللجان النوعية مشروع قانون

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