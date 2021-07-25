الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة للإسكان والسياحة وهيئة الدواء

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية 3 قرارات جديدة، ونص القرار الأول على موافقة وزارة السياحة والآثار، على تعديل المادة الأولى من قرار الثقافة رقم 855 لسنة ٢٠٠١ ليكون نصها، إخضاع القطع أرقام (3، 4، 5، 6، 7) بحوض البراني نمـرة (1) قـسم أول - تل الشغانبة – مركز بلبيس – محافظة الشرقية بمساحة (۲۷ف، 5 قراريط، 6,57س) لأحكام المادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.

القرار الثاني، موافقة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، على يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقة العمارات رقـم (3-1) بمساحة 50.67 فدان تمثل جزءا من مساحة المرحلة الأولى ضمن مشروع شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشركة أوراسكوم العقارية بقطعة الأرض بمساحة ۱۰۰۷,۳۲ فدان والمخصصة الشركتين بنظام الشراكة مع الهيئة لإقامة مشروع عمراني متكامل بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركتين بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٦ وماحقـه المبرم بتـاريخ ۲۰۲۱/۳/۷ ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

القرار الثالث، موافقة هيئة الدواء المصرية، على ترخيص إنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الـدواء

المصرية تحت اسم مكتب علمى : (ساتو فارما).