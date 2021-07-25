Masrawy logo white

وكيل "النواب" يدعو إلى عمل بحيرات داخل الصحاري للاستزراع السمكي

04:16 م الأحد 25 يوليه 2021
وكيل "النواب" يدعو إلى عمل بحيرات داخل الصحاري للاستزراع السمكي

النائب محمد أبو العينين

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر بها 14 مليون فدان مسطحات مائية، وتنتج 2 مليون طن أسماك سنويًّا، يتم تصنيع 3% منها فقط، والباقي يتم استخدامه بشكل يومي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الزراعة والري، حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وقال أبو العينين: مصر بهذا الكم الهائل من المسطحات المائية يجب أن تكون على الخريطة العالمية، لا سيما أننا سادس دولة على مستوى العالم بها إنتاج سمكي.

وتابع وكيل البرلمان: نفسي أشوف القانون ينقل مصر نقلة جديدة ويتحدث عن استثمارات جديدة في البحار والتصنيع السمكي بكل أنواعه.

وشدد أبو العينيين على أهمية الاستثمار والتصدير في مجال الأسماك، لافتًا إلى أن ذلك الأمر يحتاج إلى الإرشاد بقضية التصنيع بجميع أنواع الأسماك.

ودعا وكيل البرلمان إلى ضرورة عمل بحيرات داخل الصحاري للاستزراع السمكي، والاستفادة من المياه كذلك في عملية الزراعة لتعمير الصحراء.

محمد أبو العينين مجلس النواب بحيرات داخل الصحاري الاستزراع السمكي مسطحات مائية

الخبر التالى:

"عمليات وزارة السياحة" تحل 48 شكوى خلال أجازة عيد الأضحى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

283985

إجمالي الإصابات

16481

إجمالي الوفيات

227490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا