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امتحان التاريخ.. تداول أجزاء من امتحان الشعبة الأدبية للثانوية العامة

11:22 ص الأحد 25 يوليه 2021
امتحان التاريخ.. تداول أجزاء من امتحان الشعبة الأدبية للثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

كتب - أسامة علي:

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس آب والتليجرام، أجزاء من امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية.

وتمكنت صفحات الغش الإلكتروني، من تصوير ونشر أجزاء من امتحان التاريخ، بعد مرور 30 دقيقة من الإمتحان.

ويؤدي اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان التاريخ بإجمالي عدد 255 ألف 353 طالب.

وبدأ الامتحان في الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وسط احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" و بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، على أن تكون جميع الأسئلة "اختيار من متعدد" بدون أسئلة مثالية.

كما تعقد الامتحانات، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وتتيح الوزارة، لطلاب الثانوية العامة، إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم "واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها"، على أنه سيتم السماح بالملاحظات حتى لو كانت مبالغ فيها.

وأكدت الوزارة، إنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الإمتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.​

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