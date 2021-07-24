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الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة تعريفة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين- بيان رسمي

11:36 ص السبت 24 يوليه 2021
الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة تعريفة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين- بيان رسمي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.

وقال المركز، في بيان، السبت، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.

وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.

وأوضحت الوزارة، أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، مُشددةً على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: "اضغط هنا"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".

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أسعار البنزين مجلس الوزراء تعريفة المواصلات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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