تراجع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد تراجعا في درجات الحرارة، والتي وصلت لـ36 درجة مع بداية الأسبوع الجاري وتستمر على هذا النحو خلال اليومين المقبلين.

وأضافت أن الطقس يكون حار خلال الفترة ما بين الظهر والعصر، حيث يتم تسجيل أعلى ارتفاع لدرجة الحرارة بسبب تعامد أشعة الشمس.

وتابعت: "ننصح المواطنين بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، حتى لا نصاب بأي ضربات شمس".

وأكدت أن الشبورة المائية خفيفة في الصباح الباكر، مضيفة أن نشاط الرياح على فترات من اليوم يلطف الإحساس بدرجات الحرارة ويقلل الإحساس بنسب الرطوبة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط رياح على مسطح البحر المتوسط هو سمة الـ48 ساعة المقبلة حيث ترتفع الأمواج بشكل نسبي على شواطئ المدن الساحلية كما يقل الإحساس بدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة المحسوسة بقيم تتراوح بين 2 : 4 درجات، حيث سجلت نسبة الرطوبة على القاهرة 73% إلى 82%، والسواحل الشمالية 92%، والمناطق الجنوبية من 20% إلى 55%.