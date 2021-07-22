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عيد الأَضحى 2021.. ما هو آخر يوم للتكبير؟

08:46 م الخميس 22 يوليه 2021
عيد الأَضحى 2021.. ما هو آخر يوم للتكبير؟

الدكتور علي جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، إن المختار في الفتوى أن التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة، وينتهي بعصر آخر أيام التشريق، وعلى ذلك عمل الناس في الأمصار،

وأوضح في فتوى له، الخميس، أن التكبير في العيد على وجهين:

مطلق: فيكبر في المنازل والطرق والمساجد.

ومقيد: بعد الصلوات المفروضة.

وأضاف جمعة، في إجابته على سؤال متعلق بموعد بدء وانتهاء وصيغة التكبيرات في عيد الأضحى، أن زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير فهو أمر مشروع؛ فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفتحُ للعمل باب القبول.

وتابع :"إنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجلِّ صلى الله عليه وآله وسلم، ويسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه".​

الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء يوم عرفة عيد الأضحى

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