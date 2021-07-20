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​رئيس "دينية الشيوخ": عيد الأضحى ضرورة لاستلهام معاني الوحدة والمحبة

12:10 ص الثلاثاء 20 يوليه 2021
​رئيس "دينية الشيوخ": عيد الأضحى ضرورة لاستلهام معاني الوحدة والمحبة

شارع 306 يتزين لاستقبال زائريه في عيد الأضحى

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن عيد الأضحى سيظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة لله عز وجل.

وقال عامر في بيان له: "أدعو الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام والتنوع، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها، سائلا الله تعالى أن يعم الأمن والسلام في العالم كله."

وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إلى أن جهود الرئيس السيسي المخلصة وبقيادته الحكيمة والرشيدة، وبتلاحم وتكاتف شعب مصر، سنعبر بعون الله كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ونستكمل مسيرة البناء والتنمية في كل المجالات، وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

ودعا عامر، الشعب المصري إلى ضرورة الالتفاف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة التحديات التي تحاك بالبلاد، والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة بكل ما يعمل على صناعة حضارة جديدة.

عيد الأضحى يوسف عامر مجلس الشيوخ السيسي

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