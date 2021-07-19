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40 جنيها شهريا.. شعراوي: تنفيذ 120 ألف وصلة صرف صحي للأسر الأولى بالرعاية العام الحالي

11:08 ص الإثنين 19 يوليه 2021
40 جنيها شهريا.. شعراوي: تنفيذ 120 ألف وصلة صرف صحي للأسر الأولى بالرعاية العام الحالي

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف تنفيذ 120 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي خلال العام المالي الحالي باعتماد 600 مليون جنيه وذلك للأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.

وأوضح شعراوي، أن الوزارة تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها بالقرى والمراكز ولا يتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات وبالتالي لا يتم الاستفادة من الاستثمارات التي تنفقها الدولة على هذه المشروعات.

وأشار اللواء شعراوي، إلى انتهاء الوزارة من تنفيذ 85 ألف وصلة منزلية بعدد 106 قرية لخدمة حوالي 850 ألف مواطن، موضحاً أنه في ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فإن الشركة تتولى تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين وبما لا يزيد عن 40 جنيها كقسط شهري لكل مشترك.

وقال إنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزي تستخدم متحصلاته كصندوق دوار في تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في باقى القرى والمراكز.

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية صرف صحي الأسر الأولى بالرعاية

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