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وزيرة البيئة تهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

10:52 ص الإثنين 19 يوليه 2021
وزيرة البيئة تهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

ياسمين فؤاد

كتب- محمد نصار:

تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحسب بيان، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك راجية من المولى- عز وجل- أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على الشعب المصري وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية.

ودعت الوزيرة أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا من كل سوء، وأن يُعيد علينا هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد العاملين بالوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم وإدارة المخلفات بهذه المناسبة، متمنية لهم موفور الصحة والعافية، والمزيد من التوفيق والسداد لما فيه صالح مصر.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عيد الأضحى الرئيس عبدالفتاح السيسي

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