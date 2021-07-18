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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بعيد الأضحى المبارك

02:05 م الأحد 18 يوليه 2021
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بعيد الأضحى المبارك

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.

ودعا شيخ الأزهر جميع المسلمين؛ لاغتنام هذه المناسبة المباركة في تعزيز روح الإخاء والتسامح والتكافل، وإدخال السرور على البيوت، وتقديم يد العون والمساعدة لكل الفقراء والمحتاجين والمرضى.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن هذه المناسبة الكريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله -عز وجل-، داعيًا الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها.

أحمد الطيب الأزهر الشريف عيد الأضحى الرئيس عبدالفتاح السيسي

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