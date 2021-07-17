بشأن العلاج.. نقيب المحامين يوجه رسالة للجمعية العمومية

كتب- مينا غالي:

وجّه نقيب المحامين رجائي عطية، رسالة للجمعية العمومية بشأن مشروع العلاج.

وقال عطية، اليوم السبت: "من القلب بصدق بلا رياء.. أتمنى من صميم قلبي أن تصل نقابة المحامين وزملائي المحامون والمحاميات إلى عنان السماء عناية وكفالة وازدهار، وأتمنى فيما أتمناه ألا يكون للعلاج سقف".

وأضاف: "لو كان أمر علاج جميع المرضى من بناتي وأبنائي وزميلاتي وزملائي المحامين بلا حد أقصى ولا سقف هو مجرد قرار عشوائي أو عنتري بلا كلفة باهظة جدًا لا تتحملها ولا قبل لموارد النقابة بها لاتخذته فوراً وبلا تردد".

وتابع: "غير أن المسئولية توجب على أن يكون كل تحرك في هذا الاتجاه مدروسًا بكل عناية وفق التدفقات النقدية المتاحة.. فرفعنا سقف العلاج لما ينبغي رفعه كما أوضحنا من قبل".

وواصل: "نجتهد مجدداً من أجل مزيد من رفع هذا السقف وزيادته سواء في الأمراض الخطيرة والمزمنة أو في غيرها. ونفتح الحوار الجاد مع الدولة لتوفير مظلة العلاج والتأمين لكل من يتجاوز سقف العلاج فلا نتخلى عنه ما استطعنا حتى وان تجاوز سقف العلاج".

وأتم: "وفي ذات الوقت ندرس حلول مبتكرة من أجل علاج كريم لكل مستحق، جهود مضنية نبذلها بلا ضجيج في هذا الملف الشائك.. ونسأل الله التوفيق فيها لتلبي طموحاتكم جميعًا".