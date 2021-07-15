فيديو.. لحظة ضبط وزير النقل سيارة تسير على قضبان السكة الحديد

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كتب- أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، مقطع فيديو يوثق لحظة ضبط سائق سيارة نقل يسير على قضبان السكة الحديد.

وقرر كامل الوزير وزير النقل، تحرير محضر ضد قائد سيارة نقل لسيره على قضبان السكة الحديد.

تلاحظ لوزير النقل خلال جولته اليوم لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وخلال تفقده أعمال تنفيذ المنازل والمطالع بتقاطع الطريق الدائري بشارع الجزائر، قيام إحدى سيارات النقل رقم "أ. ل. ص. 4395" قيادة المواطن "أ. م. أ"، بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة الحديد بالمخالفة والتي تعرض حياة العاملين بها والمترددين عليها للخطر.

وتصادف قدوم أحد جرارات السكة الحديد القادم من حلوان إلى العباسية مما كادت معه أن تحدث كارثة محققة ولكن قائد الجرار استطاع إيقافه قبل الاصطدام بالعربة.

وقام وزير النقل بالتحفظ على السيارة واستدعاء شرطة قسم البساتين لتحرير محضر بالواقعة التي عرضت حياة السائق وحياة الآخرين للخطر وتسببت في تعطيل حركة مسير القطارات.