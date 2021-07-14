للمرة الثانية هذا العام.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا

كتب يوسف عفيفي:

تشهد سماء مكة المكرمة، غدا الخميس 5 ذي الحجة 1442 الموافق 15 يوليو 2021، التعامد الثاني للشمس والأخير هذه السنة على الكعبة المشرفة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن التعامد الثاني يحدث وقت أذان الظهر في المسجد الحرام حيث ستكون الشمس على ارتفاع حوالي 90 درجة عند الساعة 12:27 ظهراً بتوقيت السعودية (9:27 صباحاً بتوقيت جرينتش) مع عودة الشمس "ظاهريا" قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء، وتتوسط خط الزوال وتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة التي سيختفي ظلها تماماً.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن تعامد الشمس على الكعبة المشرفة بسبب ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى انتقال الشمس "ظاهريا" بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة، لذلك فإن كل المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً أو جنوباً ترصد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان.

وأشارت إلى أن ظاهرة تعامد الشمس، تستخدم في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة، وهي تدل على كروية كوكبنا.

وتابعت: إضافة لذلك تستخدم هذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة خاصة في المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والإسلامية وكافة المناطق التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، فمن خلال استخدام قطعة من أي نوع مثبتة بشكل عمودي وبمراقبة ظلها لحظة التعامد فإن الاتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة.

جدير بالذكر، أن تعامد الشمس الأول حدث هذه السنة 2020 في شهر مايو الماضي أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المقبل 2022.