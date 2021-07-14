وكالة الفضاء تطلق مبادرة "كويكب مصر" بالتعاون مع الجامعات المصرية لنشر ثقافة الفضاء

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انطلقت، اليوم، أولى فعاليات مبادرة "كويكب مصر" بالتعاون مع الجامعات المصرية، والتي أطلقتها وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور وفد طلابي من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتلقي التدريب المقدم من الوكالة بهدف نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء فى المجتمع.

وأكد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية - في تصريح اليوم - أهمية دور الوكالة في نشر كل ما يتعلق بشئون الفضاء لكافة أبناء الوطن، وذلك ﻓي ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﻴﻦ وكالة الفضاء والجامعات المصرية من خلال مبادرة "كويكب مصر".

ومن جهتها، قامت هيا علاء المسئولة عن المبادرة بوكالة الفضاء بتقديم عرض عن أهمية نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء في المجتمع المصري، وكذلك أهداف المبادرة والدور الفعال للطلاب في تحقيق اهدفها.

وبدورها، عرضت المهندسة ميار وائل مهندسة أنظمة دفع الأقمارالصناعية بالوكالة، المشروعات الحالية للوكالة وأهدافها المستقبلية في مجال الفضاء.. فيما أشارت علا عمر القائم بأعمال مديرالعلاقات الدولية إلى دور وكالة الفضاء المصرية في توطيد العلاقات الدولية ودورها الفعال مع الوكالات الفضاء العالمية.

وتفقد وفد الجامعة، برئاسة الدكتورة لمياء سامح مدير وحدة الفاعليات التعليمية والأنشطة الطلابية بكلية الإعلام، وكالة الفضاء، حيث زاروا معمل الحمولة الفضائية، ومعمل التصوير الفضائي، والنموذج الهندسي، ومبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AIT)، وكذلك المشروعات القائمة بمدينة الفضاء المصرية.

ومن جانبهم، أشاد وفد طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمبادرة "كويكب مصر"، منوهين بأن التعاون المشترك بين وكالة الفضاء المصرية والجامعة في ظل المبادرة أثمر عن تعرف طلاب كلية الإعلام على ما يتم تنفيذه حاليا على أرض الواقع من أنشطة في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وأشارت الدكتورة لمياء سامح إلى أنه تم الاتفاق على قيام الوفد الطلابي بدعم كافة المشروعات الفضائية بالوكالة من خلال إطلاق حملة دعائية ضخمة خلال أغسطس المقبل من خلال وسائل الاتصال المباشر وغير المباشر لتوعية المواطنين في كافة أنحاء محافظات الجمهورية بدور الفضاء في المجتمع.

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