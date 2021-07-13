Masrawy logo white

محافظ القاهرة يصدر ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى

11:22 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
محافظ القاهرة يصدر ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى

اللواء خالد عبد العال

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقاهرة بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك وعدم أصحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد وغلق مصلى النساء والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن مع التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة، بحسب بيان، على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة المساجد المعدة للصلاة وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة.

خالد عبد العال عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى فيروس كورونا مجلس الوزراء مديرية الأوقاف المساجد

الخبر التالى:

بحضور محبيه.. القومي للسينما يقيم حفل تأبين مدير التصوير رمسيس مرزوق

كورونا.. لحظة بلحظة

110

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

283212

إجمالي الإصابات

16403

إجمالي الوفيات

219291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر: احجز شقتك الآن بمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.. اعرف إزاي تمتلك شقة (س&ج)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا