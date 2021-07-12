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المجتمعات العمرانية تنظم ورشة عمل لتطبيقات نظم المعلومات وقاعدة بيانات المدن الذكية

02:12 م الإثنين 12 يوليه 2021
المجتمعات العمرانية تنظم ورشة عمل لتطبيقات نظم المعلومات وقاعدة بيانات المدن الذكية

وليد عباس معاون وزير الإسكان

كتب- محمد عبد الناصر:

نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ودورها في إعداد قاعدة بيانات للمدن الجديدة الذكية"، بالتنسيق بين الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي لقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.

جاء ذلك برئاسة الدكتور مهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، وشركة Esri Northeast Africa بشأن الدعم التكنولوجي في مجال (GIS) لجميع الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في ضوء التحول الرقمي للدولة وحرص القيادة السياسية على التحول الرقمي والشمول المالي، وفي إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير العمل وسهولة التواصل مع الأجهزة التابعة لها، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة.

وأكد الدكتور وليد عباس أن ورشة العمل تأتي ضمن استراتيجية الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات لإعداد قاعدة بيانات جغرافية للمدن الجديدة من خلال قاعدة مركزية تعمل (online)؛ لربط أجهزة المدن التابعة بالهيئة مباشرة واستخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات والجيوماتكس ونمذجة المعلومات gis enterpris.

وأوضح المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذي للوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات، أن ورشة العمل تم عقدها خلال الفترة من الثلاثاء 6/7/2021، وحتى الخميس 8/7/2021، وشارك فيها عدد من الأجهزة تضم (15 مايو- الشيخ زايد- الفيوم الجديدة- القاهرة الجديدة- الصالحية الجديدة- العاشر من رمضان- الشروق- العبور- قنا الجديدة- رئاسة الهيئة)، وتأتي استكمالًا للورشة السابقة التي عقدت في الفترة من 4/4/2021: 8/4/2021، وذلك بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيًا مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية.

وليد عباس المجتمعات العمرانية ورشة عمل تطبيقات نظم المعلومات المدن الذكية

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