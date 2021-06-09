وزير الأوقاف لمستشار أبو مازن: الشعب المصري يقف بقوة خلف قائده في عملية إعمار غزة

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأربعاء، الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية والوفد المرافق له.

وضم الوفد كلا من: الدكتور علي رشيد النجار عميد المعاهد الأزهرية بدولة فلسطين، والشيخ حاتم البكري رئيس محكمة الاستئناف الشرعي بالخليل، والدكتور خالد بارود المدير العام بالرئاسة الفلسطينية.

وخلال اللقاء وجه الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشكر للدولة المصرية والرئيس السيسي على جهوده في دعم الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة.

من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين ، وثالث الحرمين، وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أي من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وللأمة بأسرها، كما أكد وقوف الشعب المصري خلف قائده في عملية إعمار غزة.

وأهدى وزير الأوقاف، الدكتور محمود الهباش والوفد المرافق له نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والوزارة ومن أهمها كتاب (القدس والمواثيق الدولة) الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهو ما أشاد به مستشار الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له إشادة بالغة، كما أشاد بتخصيص الأوقاف المصرية مبلغ 60 مليون جنيه لتقديم مساعدات طبية وغذائية لأهالي غزة، مؤكدين أن ذلك ليس غريبًا على الدولة المصرية ومؤسساتها العريقة.