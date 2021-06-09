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حدث في 8 ساعات|تفاصيل الموجة الحارة.. وتعليق منظمة الصحة على "المتحور المصري" لكورونا

08:19 م الأربعاء 09 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات|تفاصيل الموجة الحارة.. وتعليق منظمة الصحة على "المتحور المصري" لكورونا

حدث في 8 ساعات

كتب - أحمد مسعد :

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان الحكومة موعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وتفاصيل الموجة الحارة الجديدة، وتعليق الصحة العالمية على المتحور المصري لكورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مجلس الوزراء العاصمة الإدارية مصطفى مدبولي الطقس الصحة العالمية متحور كورونا مصر امتحانات الثانوية العامة

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