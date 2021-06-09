حدث في 8 ساعات|تفاصيل الموجة الحارة.. وتعليق منظمة الصحة على "المتحور المصري" لكورونا
كتب - أحمد مسعد :
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان الحكومة موعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وتفاصيل الموجة الحارة الجديدة، وتعليق الصحة العالمية على المتحور المصري لكورونا.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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