الجيزة تعلن تخصيص أكبر موازنة في تاريخ المحافظة للعام المالي 2021-2022

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تخصيص وزارة التخطيط أكبر موازنة مالية في تاريخ المحافظة للعام المالي 2021-2022.

جاء ذلك خلال عقد المحافظ، اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية المقرر تنفيذها لخطة العام المالي 2021-2022 م وذلك للوقوف على المشروعات المقترح تنفيذها وفقا للإحتياجات والشكاوى الواردة من المواطنين في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها وتسهيل سبل المعيشة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، بأن الدولة لم تدخر جهداً في دفع جهود المحافظة لدعم المشروعات المخطط لها، وذلك استشعاراً منها بأهمية تحقيق التنمية المستدامة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وانطلاقا من ذلك وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فقد قامت وزارة التخطيط بتخصيص ميزانية الباب السادس في العام المالي الجديد والتي تعد الأكبر في تاريخ محافظة الجيزة.

وأضاف المحافظ، أنه بناء على التعليمات والمتابعة الدورية من جانب السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فقد انتهت المحافظة من تنفيذ المشروعات التي تضمنتها الموازنة المالية وبمعدلات وصلت إلى نسبة 100% والتي جاءت جميعها تلبية لطموحات المواطنين بالمحافظة.

واطلع المحافظ، على احتياجات كل جهة والميزانية الخاصة بها موجهاً بسرعة مراجعتها ليتم اعتمادها وذلك بعد الأخذ فى الإعتبار عدداً من الملاحظات وعلى رأسها تخفيض مخصصات شراء الأثاث المكتبي والمعدات أو السيارات الجديدة وزيادة مخصصات الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الخدمات بالمناطق الأكثر احتياجا وصيانة وإعادة إستخدام المعدات والآلات والسيارات القديمة وشراء شفطات المياه لخدمة المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحى ولسد احتياجات الوحدات المحلية من وسائل رفع مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، إلى جانب إيصال خدمات المرافق للمناطق المحرومة.

وشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من محاضر التنسيق وإعداد كراسات الشروط لطرح المشروعات بحد أقصى 1/7/2021 والعمل عليها بمجرد اعتماد الموازنة موجهاً بان لا تزيد مدة تنفيذ أي من مشروعات الموازنة الجديدة عن 4 أشهر وعدم التعامل مع أي متعهد (مقاول) سجلت ضده ملاحظات لتأخير تسليم المشروعات أو عدم الإلتزام بالمعايير بالموازنات السابقة وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الموازنة الجديدة.

وأكد المحافظ، ضرورة التركيز على تطوير وتوسعة ورصف الشوارع الأكثر احتياجاً لأعمال التطوير وخلق محاور جديدة في إطار خطة المحافظة بتطوير شبكة الطرق على أن يشمل مخطط الرصف كافة العناصر المكونة للشارع من طرق وأرصفة وجزر وسطى ودهان لواجهات العقارات على جانبيه وأعمال الإنارة والتجميل والتنسيق المسبق مع مختلف الجهات المسئولة عن توصيل ونقل المرافق قبل بدء الأعمال لإنهاء أعمالها بالمحاور المقرر تطويرها.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنتين لفحص المعدات والسيارات الخاصة بالأحياء والمراكز وبيان حالتها وما تتطلبه من أعمال صيانة أو تكهين المتهالك منها.

وتقدم المحافظ بالشكر للجهات التى تمكنت من الانتهاء من المشروعات الخاصة بها خلال موازنة العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ مشدداً بأن خطة العام المالى الجديد لا مجال فيها لوضع مخصصات فى غير محلها وأن كل مسؤول سيحاسب على موازنته المالية ونسب تنفيذها مشيراً بقوله ( كل جنيه يخصص بشكل مدروس، وهنزل وأتابع العمل بنفسي).

حضر الاجتماع نواب المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ومديرى مديريات الطرق والإسكان بالجيزة.