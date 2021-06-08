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مسئولو جهاز بورسعيد الجديدة "سلام" يتفقدون مشروعات الإسكان والمرافق

11:54 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس مجدى على حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة شرق بورسعيد "سلام"، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار متابعة سير العمل وإزالة أي عقبات.

وتفقد مسئولو جهاز المدينة، أعمال رصف الطرق وتنسيق الموقع الخاصة بـ٤٣٤٠ وحدة سكنية (٢١٧عمارة) بمشروع "سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل"، بالإضافة إلى أعمال رصف الطريق الرئيسي بالحد الشرقى والجنوبى للمدينة بطول ٥ كم، وكذا تفقد العمل فى الخط الناقل للمياه من محطة التحلية إلى المنطقة الصناعية.

وطالب رئيس الجهاز، الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى ومراعاة الجودة في التنفيذ، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع، تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مشروعات الإسكان المهندس مجدى على حسين مدينة شرق بورسعيد

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