النقل: شركة "إم أو تي" حققت 1.23 مليار جنيه أرباحًا في 2020 بزيادة 135%

كتب– أسامة علي:

‏ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الجمعية العامة العادية رقم (1) لسنة 2021 لشركة "إم أو تي" للاستثمار والتنمية، إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر الذراع الاستثمارية لوزارة النقل والمنشأة بغرض إدارة وتشغيل ‏واستغلال أصول الهيئة غير التشغيلية.

وصدقت الجمعية العامة على تقرير ‏مجلس إدارة الشركة عن العام المنتهي 2020 وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، حيث بلغت إيرادات الشركة عن عام 2020 مبلغ 1.25 مليار جنيه ‏مقارنة بمبلغ 522 مليون جنيه عن العام 2019 بزيادة تبلغ 135%، كما حققت الشركة 933.1 مليون جنيه كمجمل ربح عن عام 2020 مقارنة بما تم تحقيقه عام 2019 بواقع 342.4 مليون جنيه.

‏وأشار وزير النقل خلال الاجتماع إلى دور الشركة في الآونة الأخيرة، حيث أصبح لها دور هادف وفعّال، حيث إنها تشارك في مشروعات تنموية وقومية لها عائد على الاقتصاد القومي وتسهم في توفير فرص عمل للشباب ومنها مشروع محطة قطارات الصعيد ببشتيل بالجيزة والتي تعتبر بوابة لصعيد مصر، ‏مؤكدًا أن المحطة ستسهم في تعزيز دور النقل متعدد الوسائط حيث تربط المحطة مع وسائل نقل أخرى (مترو الأنفاق- مونوريل 6 أكتوبر- وسائل النقل الجماعي‏).

وأضاف، أنه عقب الانتهاء من تنفيذ أولى محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية من حيث مستوى الخدمات التي ستكون على مستوى عالمي حيث تشتمل المحطة على (جراج متعدد الطوابق- أنفاق مشاة/ مركبات- مول تجاري- عمارات/ بخلاف الخدمات الأخرى)، مشيرًا إلى أنها ستكون فخرًا لمصر كلها.