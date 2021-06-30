حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه بعلاج مرضي ضمور العضلات.. والأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجه الحارة



كتب_أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء ، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية استعراض الأجهزة والمعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، والأرصاد تحدد موعد انتهاء الموجه الحارة، وفتح المتنزهات والحدائق العامة بالقاهرة بالمجان غدا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: