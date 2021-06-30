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البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة ٣٠ يونيو: ثار فيها المصريون ضد الظلامية والإرهاب

03:22 م الأربعاء 30 يونيو 2021
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة ٣٠ يونيو: ثار فيها المصريون ضد الظلامية والإرهاب

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري كافة بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، التي ثار فيها المصريون لكرامتهم وهويتهم ضد حكم الظلامية والإرهاب.

قال البابا تواضروس في تهنئته: إننا وإذ نرى الرئيس السيسي اليوم يتفقد المعدات المستخدمة في المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، يزداد يقيننا في دأب أجهزة الدولة المصرية على تحسين حياة المواطن وتوفير الكرامة الإنسانية والعيش الكريم لكل أبناء الوطن اتساقًا مع مطالب الشعب التي نادى بها في ثورته."

واختتم البابا: نصلي أن يحفظ الله مصر شعبًا وقيادة، ويسدد خطى أجهزتها الرشيدة في طريق التقدم والازدهار.

البابا تواضروس الثاني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإرهاب ثورة 30 يونيو السيسي

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