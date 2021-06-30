الطيران المدني يحتفل بذكرى ثورة ٣٠ يونيو مع الركاب بالصالات وعلى الطائرات

كتب - محمد عبيد:

احتفلت شركة مصر للطيران ومطار القاهرة الدولي بالذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، ووزع فريق من العلاقات العامة بشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي، الورود وشكولاتة بشعار علم مصر علي الركاب، والتقطوا الصور التذكارية معهم مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، حفاظاً على سلامة الركاب والعاملين بالمطار، وذلك تحت رعاية وزارة الطيران المدني، وفي أجواء يسودها البهجة والسرور وعلى أنغام الموسيقى الوطنية داخل الصالات.

وهنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم والعاملين بقطاع الطيران بذكرى الثورة المجيدة، مؤكداً على أن ثورة ٣٠ يونيو صححت مسار البلاد، فهي فخر واعتزاز لكل مصري استطاع أن يصنع قراره لينهض بالدولة المصرية الجديدة، كما حث الوزير جميع العاملين بالتحلى بروح ثورة ٣٠ يونيو، وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ونستلهم من روح الثورة المثابرة والعزيمة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لمصرنا الحبيبة ولقطاع الطيران المدني.