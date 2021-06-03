إغلاق الدائري الأوسطي في الاتجاهين 12 ساعة

كتب- أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ تجارب التحميل لكباري مشروع الطريق الدائري الأوسطي قطاع (البدرشين - مصر الفيوم الصحراوي) في الاتجاهين فإنه سيتم إجراء إغلاق كلي للطريق الدائري الأوسطي في الاتجاهين أمام حركه المركبات، تحديدًا من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعي، يوم الجمعة الموافق 4 يونيو 2021 ابتداء من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 6 مساء ثم فتح الحركة المرورية مرة أخرى فقط في الاتجاه المقبل من حلوان إلى طريق مصر الفيوم الصحراوي من الساعة 10 صباحًا واستمرار إغلاق الاتجاه المقبل من طريق مصر الفيوم إلى حلوان.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة للمرور جهزت التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهي كالتالي:

- السيارات القادمة من طريق الأوتوستراد إتجاه طريق الفيوم تقوم بالسير بإتجاه المنزل المؤدي إلى طريق أسوان الزراعي.

- السيارات القادمة من طريق الفيوم و طريق الضبعة إتجاه طريق الأوتوستراد تسير بإتجاه طريق الفيوم ثم تسلك الطريق الدائري الإقليمي أو الطريق الدائري وفيما يخص السيارات النقل تسلك الطريق الإقليمي فقط.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق أسوان الزراعي لتسيير الحركة المرورية للقادم من طريق الدائري الأوسطي اتجاه طريق أسوان الزراعي، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة في المطالع المؤدية لطريق الدائري الأوسطي من طريق أسوان الزراعي لمنع صعود المركبات في الطريق الدائري الأوسطي، إضافة إلى تعيين الخدمات المرورية بطريق الفيوم بفتحة الدوران الكائنة أمام البوابة الثانية لمدينه حدائق الأهرام لمنع وصول سيارات النقل لميدان الرماية والعودة مرة أخرى لطريق الفيوم وطريق الدائري الإقليمي.